Malente: Hunderte Kilogramm Erdbeeren vom Feld gestohlen Stand: 28.05.2024 10:00 Uhr Vergangene Woche wurden in Lübeck und Ostholstein mehrere Verkaufsbuden aufgebrochen und etwa 400 Schalen Erdbeeren gestohlen. Nun sind am Wochenende Erdbeeren direkt vom Feld abgeerntet worden.

"Man ist schon sehr erschrocken über diese Dreistigkeit", sagt Melanie Engel, Chefin des Ingenhofs in Malente (Kreis Ostholstein). "Hier waren auf jeden Fall professionelle Pflücker am Werk." Mehr als 400 Kilogramm Erdbeeren hatten Unbekannte am Wochenende von den Feldern des Obstgutes geklaut. Laut Polizei verschafften sich die Täter in der Nacht zum Sonntag Zugang zum Hof und ernteten rund acht jeweils 110 Meter lange Pflanzenreihen ab.

Bei dem aktuellen Preis von elf Euro je Kilogramm schätzt die Polizei den wirtschaftlichen Schaden auf etwa 4.000 Euro. Noch gibt es keine Spur zu den Tätern, die Polizei bittet deshalb um Hinweise. Weitere ähnliche Fälle im Land seien der Polizei auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht bekannt.

Jetzt wird Patrouille nach Feierabend gefahren

Noch am Vorabend des Diebstahls hatte der Vorarbeiter die Qualität der Erdbeeren geprüft, um alles für den Verkauf vorzubereiten. Engel vermutet, dass die Täter dann in der Nacht mit einem Auto auf dem Feld unterwegs waren, um die Erdbeeren schnell zu pflücken. Die Spuren waren zwar noch erkennbar, wegen des Regens konnten jedoch keine Reifenprofile gesichert werden.

Aktuell fahre man deshalb auch Patrouille nach Feierabend: "Wir sind abends natürlich k. o. und ich könnte mir auch vorstellen, abends einfach mit meinen Kindern Zeit zu verbringen", sagte Engel, "aber wir prüfen jetzt jeden Abend die Felder."

Die gute Nachricht für alle Erdbeer-Freunde: Auf den Feldern seien trotz des Diebstahls noch genug Erdbeeren für die Kunden zum Pflücken da, so Engel.

Schon vorher Verkaufsbuden aufgebrochen und Erdbeeren gestohlen

Schon vorher wurden in derselben Woche mehrere Verkaufsbuden auf Supermarktparkplätzen in Lübeck und Ostholstein aufgebrochen und daraus Hunderte Kilogramm Erdbeeren im Wert von etwa 3.000 Euro gestohlen. Laut Polizei konnten in diesem Fall schon einen Tag später zwei Verdächtige Männer im Alter von 19 und 39 Jahren gefasst werden.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler auch einen Großteil der gestohlenen Ware. Insgesamt wurden rund 400 Schalen mit Erdbeeren sowie Marmeladengläser entwendet.

