Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A1 zwischen Hamburg und Lauenburg teilweise gesperrt

Wegen Reparaturarbeiten auf der A1 im Bereich der Hamburger Norderelbbrücke könnte es laut Autobahn GmbH Probleme geben. Der gesamte rechte Fahrstreifen auf der Brücke sowie der Abbiegefahrstreifen zur A255 in Richtung Hamburg-Zentrum werden gesperrt. Auch am Donnerstag wird es deshalb voraussichtlich Behinderungen geben. Die Autobahn GmbH empfiehlt Pendlern aus Geestacht, Wentorf und Umgebung (Kreis Herzogtum Lauenburg) auf Bus und Bahn umzusteigen oder, wenn möglich, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Bis Montagfrüh sollen die Reparturarbeiten erledigt sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

Europaminister-Treffen in Lübeck

Am Mittwoch treffen sich in Lübeck die Europaminister der Bundesländer. Unter anderem soll es um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark gehen. Vor allem der Umgang mit Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze könne Vorbild für andere Grenzregionen sein, so Europaminister Werner Schwarz (CDU). Auch über die Lage in der Ukraine und die EU-Klimapolitik wollen die Fachminister, Senatoren und ihre Staatssekretäre beraten. Am Nachmittag treffen die Politiker außerdem zwei Schulklassen, um für die Europawahl im Juni zu werben. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:00 Uhr

Ratzeburg: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Autounfall am Dienstag in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine 18-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin hatte am Dienstagnachmittag eine rote Ampel übersehen und die junge Frau, die gerade die Straße überquerte, verletzt. Polizei und Feuerwehr untersuchten am Abend den Tatort. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 20:00 Uhr

