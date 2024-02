Stand: 29.02.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

HL: Auto kracht in Grünen-Geschäftsstelle - politisch motivierte Tat?

Am Dienstagabend hatte ein 22-Jähriger laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit frontal in den Eingangsbereich der Kreisgeschäftsstelle der Grünen in Lübeck gefahren. Der Staatsschutz wurde zunächst eingeschaltet, teilte dann aber mit: Ein politisch motivierter Hintergrund liege nicht vor. Die Polizei geht von einem Unfall aus. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Glasaale werden in SH ausgesetzt

Kleine Glasaale werden heute unter anderem in Burgstaaken auf Fehmarn, in Heiligenhafen (beide Kreis Ostholstein) und Lübeck ausgesetzt. Von dort aus sollen die Aale dann zu ihrem Laichplatz an der US-Ostküste schwimmen, um sich zu vermehren. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro und sind hauptsächlich durch Spenden finanziert. Der Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume will mit der Aktion den Aal-Bestand in der Ostsee erhöhen. Der Naturschutzbund NABU kritisiert die Maßnahme. Kaum ein Aal würde es bis zur Küste Floridas schaffen, weil durch das Umsetzen der Orientierungssinn der Tiere gestört werde. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Ver.di: Warnstreik im öffentlichen Busgewerbe am Wochenende

Die Fahrerinnen und Fahrer der öffentlichen Busunternehmen wollen ab Freitagmorgen bis Sonntagabend streiken. Das hat die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch mitgeteilt, nachdem bei der vierten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern keine Einigung erzielt wurde. Betroffen sind ab Freitag auch die Stadtwerke Mobil GmbH in Lübeck - die Busse der LVG fahren dagegen wie gewohnt. An jedem Wochenende soll dann laut ver.di weiter gestreikt werden - immer von Freitag bis Sonntag. Seit Montag streiken bereits die Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:00 Uhr

Phönix Lübeck schlägt Teutonia Ottensen

In der Fußball Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Teutonia Ottensen mit 1:0 gewonnen. Phönix steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz mit einem Rückstand von sieben Punkten auf die Spitze. Sollten die Lübecker ihre vier weiteren Nachholspiele ebenfalls gewinnen, dann wären sie klarer Tabellenführer und der Aufstieg in die dritte Liga wäre möglich. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

