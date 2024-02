Stand: 28.02.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Biber an der Elbe bei Geesthacht in Schwierigkeiten

Das Hochwasser um den Jahreswechsel hat die Biber an der Elbe in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwer getroffen: Fast alle ihre Burgen wurden weggespült. Seitdem hat sich das Wasser kaum zurückgezogen, die Nager können also keine neuen Behausungen aus Ästen und Zweigen bauen. Laut Naturschützerin Mona Golly suchen die Tiere sich Notunterkünfte. 20 bis 30 Biber leben aktuell an der Elbe. Die meisten sind im Moment ohne richtige Behausung. Erst wenn die Wasserstände noch weiter sinken können sie ihre neuen Burgen in Ufernähe bauen. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

77-jähriger Rentner in Lübeck erneut vermisst

Nachdem der 77-jährige Rentner Siegfried H. zwischenzeitlich in einem Lübecker Krankenhaus behandelt worden ist, wird er seit Dienstagmorgen erneut vermisst. Er hat eine dünne Statur, eine Halbglatze und graue Haare. Auf dem Kopf befindet sich ein Pflaster. Er soll eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeans und eine Brille tragen. Der Vermisste ist stark orientierungslos und benötigt dringend Hilfe. Die Polizei bittet um Hinweise. Siegried H. war bereits am Montagnachmittag vermisst worden, konnte aber zwischenzeitlich gefunden werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Sachbeschädigung in Buntekuh: Zeugen gesucht

In einem Fall von Sachbeschädigigung an mehreren Fahrzeugen in Lübeck Buntekuh bittet die Polizei um Mithilfe. Die Tat soll sich am vergangenen Sonntag in den frühen Morgenstunden im Pinassenweg ereignet haben. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

