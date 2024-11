Stand: 22.11.2024 09:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Glätte führt zu vielen Unfällen in Kiel und Umgebung

Glatte Straßen haben in der Nacht zu Freitag einige Unfälle in der Region verursacht. Nach Angaben der Polizei traf es besonders Kiel und die angrenzenden Kreise. In Breiholz und Westerrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), in Neumünster oder auf der A21 bei Stolpe (Kreis Plön) kamen Autofahrer ins Rutschen und landeten mit ihren Wagen zum Teil in den Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet darum, vorsichtig zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Ver.di kritisiert Stellenstreichungen bei Schön-Kliniken

Die Schön-Kliniken wollen an den Standorten Rendsburg und Eckernförde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) 250 Stellen im nicht-medizinischen Bereich - also beispielsweise Sekretariat, Rezeption oder Transportdienste - streichen. Nico Wickleder von der Gewerkschaft ver.di kritisiert die Pläne. Er geht davon aus, dass das medizinische Fachpersonal künftig mehr arbeiten muss. Zudem erwartet er, dass die gekündigten Beschäftigten über eine Service-Gesellschaft wieder zurück an die Kliniken geholt werden sollen. "Das ist skandalös", so Wickleder. Die Schön-Kliniken würden durch die Maßnahmen die Tarife drücken wollen, um die Profite auf Kosten der Beschäftigten zu maximieren, meint der Gewerkschaftssekretär. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Kieler Ratsversammlung stimmt Olympia-Bewerbung zu

Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel wollen sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 oder 2040 bewerben. Nach dem Landtag hat am Donnerstagabend die Kieler Ratsversammlung den Plänen zugestimmt. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte, die Landeshauptstadt habe bei der Austragung von großen Wettkämpfen viel Erfahrung. Neben Segeln könnten in Kiel auch Wettkämpfe im Küstenrudern oder Freiwasserschwimmen ausgetragen werden. Ob sich Deutschland als Austragungsort für die Olympischen Spiele 2036 und 2040 bewerben wird, will der Deutsche Olympische Sportbund im nächsten Jahr entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

