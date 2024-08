Stand: 28.08.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Keine dritte Kandidatur von Kämpfer: Reaktionen aus der Kieler Ratsversammlung

Nachdem Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Dienstag verkündete nicht für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, gibt es erste Reaktionen aus der Ratsversammlung. Die Grünen machten in einem Statement deutlich, dass sie Kämpfer bei der nächsten Wahl nicht unterstützt hätten. Vielmehr sprach Grünen-Fraktionsvorsitzende Anke Oetken von einem Neuanfang mit einem eigenen Kandidaten. Der Kreisvorsitzende der CDU Tobias von der Heide teilte mit, dass es einen spürbaren Wechsel an der Spitze der Verwaltung brauche. Die Kieler CDU sei gerade dabei, einen entsprechenden Kandidaten zu finden. Ende 2025 wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Studierende der FH Kiel gewinnen Sonderpreis für Innovationen

Studierende der Fachhochschule Kiel haben in den Niederlanden beim internationalen "Gegenwindrennen" den Sonderpreis für Innovationen gewonnen. Sieben Hochschulteams aus fünf Ländern sind mit sogenannten gegenwindgestriebenen Fahrzeugen angetreten. Das sind laut Kieler Teamkapitän Erik Semklo Fahrzeuge, die nur mit der Kraft des Windes gegen den Wind fahren. Beim Rennen selber fuhren die Kieler aber nur auf die hinteren Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

