Stand: 20.08.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

KVG weitet Bus-Fahrplan aus

Die Kieler Verkehrsgesellschaft wird ab September wichtige Buslinien wieder vollständig befahren. Hintergrund ist laut KVG, dass sich die Personallage in dem Unternehmen etwas entspannt hat. Demnach soll zum Beispiel die Linie 11 am Sonnabend wieder im zehn-Minuten-Takt fahren. Das gilt auch für die Busse der Linien 12/13 und 14/15. Weil sie zu wenig Busfahrer hatte, konnte die Kieler Verkehrsgesellschaft zwei Jahre lang nur einen eingeschränkten Fahrplan anbieten. Inzwischen konnten einige neue Fahrerinnen und Fahrer eingestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Mann in Neumünster lebensgefährlich verletzt

In Neumünster ist in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der Disco in der Straße Haart ein 33-Jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Streit zwischen ihm und einem weiteren Mann, bei dem der 33-Jährige mit dem Messer verletzt wurde. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der Tatverdächtige floh, konnte aber in der Innenstadt von Polizeibeamten festgenommen werden. Die Polizei bittet Zeugen des Streits sich zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Erneut Lkw mit Bahnbrücke in Kiel kollidiert

Ein Lkw ist am Montag erneut mit der Bahnbrücke in Kiel kollidiert. Laut Stadt war das bereits der achte Zwischenfall in diesem Jahr. Bei dem aktuellen Unfall stieß ein Lkw mit seinem Dach gegen die Eisenbahnbrücke in der Alten Lübecker Chaussee, kam aber noch hindurch, dann stoppte der Fahrer und rief die Polizei. Aus Sicherheitsgründen musste die Bahnstrecke deshalb zwischen Hauptbahnhof und Kiel Hassee/Citti Park für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Dann war klar, dass die Statik der Brücke nicht gefährdet ist. Im kommenden Jahr soll der Unfallschwerpunkt komplett beseitigt werden, indem die Straße tiefergelegt wird. Laut Stadt läuft zurzeit das Planfeststellungsverfahren dafür. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 08:30 Uhr