Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Falsche Rechnungen per E-Mail: Mehr Unternehmen betroffen

Unternehmen in Schleswig-Holstein bekommen immer häufiger manipulierte Rechnungen per E-Mail. Die Bezirkskriminalpolizei Kiel warnt vor allem Betriebe und Vereine vor dieser Form des Betrugs. Bei dem sogenannten BEC-Scam (Business E-Mail Compromise) werden per E-Mail gesendete Rechnungen von den Betrügern abgefangen und die IBAN in den Rechnungen geändert, bevor sie den Empfänger erreicht. Die gefälschte Rechnung kommt dann optisch nahezu unverändert beim Empfänger an. Derzeit geht mindestens einmal in der Woche ein Fall ein, berichtet ein IT-Spezialist der Kriminalpolizei. Dabei sind die Schadenssummen sehr unterschiedlich - teilweise im sechsstelligen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 10:00 Uhr

18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum in Ehndorf

In Ehndorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gegen einen Baum geprallt. In dem Wagen saßen drei junge Männer - nach Angaben der Polizei war der Fahrer gerade erst 18 Jahre alt geworden. Alle Insassen kamen ins Krankenhaus. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Zwei der drei Jungs waren laut Polizei wahrscheinlich nicht angeschnallt. Sie wurden bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

Olympia-Traum beendet: Kerber verliert im Viertelfinale

Angelique Kerber ist bei den Olympischen Spielen in Paris im Tennis-Viertelfinale nach drei Sätzen ausgeschieden. Die 36-jährige Kielerin unterlag am Mittwochnachmittag der Chinesin Zheng Qinwen mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8). Damit endet für Kerber der Traum von einer zweiten olympischen Medaille: Sie hatte vor den Spielen ihr Karriere-Aus nach Olympia verkündet. 2016 hatte sie bei den Olympischen Spielen im brasilianischen Rio de Janeiro Silber geholt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

Einigung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Busgewerbe in SH

Die Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein haben sich am Mittwoch im Tarifstreit um Beschäftigte im kommunalen Busgewerbe in Schleswig-Holstein geeinigt. Demnach steigt ab September kommenden Jahres der Lohn erst um 200 Euro brutto, dann nochmal um 5,5 Prozent. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Ver.di bezeichnet das Ergebnis als einen "Meilenstein". Für Fahrgäste in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster bedeutet das, vorerst keine weiteren Warnstreiks erwarten zu müssen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

