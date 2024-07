Stand: 23.07.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Woche 2025: Zweiter Standort für Segelwettbewerbe?

Die Segelwettbewerbe der Kieler Woche sollen im nächsten Jahr nicht nur in Schilksee, sondern auch an einem weiteren Standort stattfinden. Im kommenden Jahr will die Stadt laut dem Sportchef Kieler Woche, Dirk Ramhorst, auch die Disziplinen Kitefoilen und Windsurf-Foilen austragen. Um diese Sportarten gut ausführen zu können, bräuchten die Athletinnen und Athleten aber einen reinen Sandstrand ohne eine Stein-Mole - deshalb ist Schilksee nicht geeignet dafür. Wo die Wettbewerbe ausgetragen werden, ist noch nicht entschieden. Laut Dirk Ramhorst wären die Strände in Stein oder Heidkate (Kreis Plön) eine Option. Grund für das Angebot der neuen Sportarten ist laut Stadt das Interesse, die olympischen Segelwettbewerbe im Falle einer deutschen Bewerbung auszutragen - dafür müssten aber diese Voraussetzungen stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Neumünster: Stadt warnt vor giftigem Jakobs-Kreuzkraut

Die Stadt Neumünster warnt vor dem giftigen, gelb blühenden Jakobs-Kreuzkraut. Dies wächst landesweit und kann vor allem bei Pferden und Rindern Leberschäden auslösen. Die Tiere würden das Kraut zwar erkennen, wenn sie auf der Weide stehen, so die Untere Naturschutzbehörde der Stadt. Sie erkennen aber nicht, wenn das Kraut im Heu oder in der Silage vorkommt. Daher empfielt die Stadt vor allem Landwirten, auf den Mähflächen auf einen flächendeckenden Bewuchs durch Gras zu achten. Dann könne sich das Jakobs-Kreuzkraut gar nicht erst ansiedeln. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

