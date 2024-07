Stand: 22.07.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nach tödlichem Unfall: Prozessbeginn am Amtsgericht Neumünster

Etwa ein Jahr nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Neumünster-Gartenstadt beginnt heute Mittag vor dem Amtsgericht Neumünster der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Der Mann hatte laut Anklage den Auftrag den Bahnübergang abzusichern, weil die Schranke nicht in Betrieb war. Er soll aber abgelenkt gewesen sein und sich eine falsche Uhrzeit für einen Zug notiert haben. Ein Auto fuhr dann über den Bahnübergang und wurde von einem Zug erfasst. Der Autofahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring: Busse fahren anders

Aufgrund von Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring passt die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) ab heute die Linienwege einiger Busse an. Betroffen sind nach Angaben der KVG die Linien 45, 71 und 72. Die Haltenstellen Barkauer Kreuz, Hummelwiese und Stormanstraße werden stadteinwärts und stadtauswärts nicht angefahren - der Busstopp Diedrichstraße wird nur stadteinwärts nicht angefahren. Für die Haltestelle Diedrichstraße ist in der Sörensenstraße eine Erstazhaltestelle eingerichtet. An der Station Hummelwiese halten die Busse auf den Umleitungsstrecken. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Rechte Demonstrationen und Gegendemos in Neumünster und Kiel

In Neumünster und Kiel hat es am Wochenende rechte Demonstrationen und Gegendemonstrationen gegeben. Bereits am Samstag hatte die AfD zu einem Netzwerktreffen in Neumünster aufgerufen, die von einer Gegendemo der Antifa begleitet wurde. Etwa 200 Gegendemonstranten hatten sich versammelt. Auf Seiten der AfD kamen etwa 130 Teilnehmende. Laut Polizei verliefen die Demos ohne große Vorfälle. Es kam vereinzelt zu verbalen Auseinandersetzungen und es wurde Pyrotechnik gezündet. Auch in Kiel hatte die AfD am Sonntag zu einer Demo aufgerufen und auch hier versammeltenn sich Anhänger der Antifa zu einer Gegenveranstaltung. Laut Polizei verlief die Demo überwiegend ruhig. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

