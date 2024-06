Stand: 19.06.2024 10:19 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring im Zeitplan für KiWo

Die Baumaßnahmen am Kieler Theodor-Heuss-Ring werden vor der Kieler Woche abgeschlossen sein. Nach Angaben der Betreiber soll das Tiefbauamt in der Nacht zu Donnerstag die letzten Betongleitwände und Baustellenabsperrungen abbauen, damit alle Spuren wieder frei sind. Dafür muss zuvor der Theodor-Heuss-Ring zwischen Winterbeker Weg und Friesenbrücke über Nacht voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Nach der Kieler Woche startet die zweite Bauphase auf der B76 - im Fokus liegt dabei unter anderem die Sanierung der Friesenbrücke. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

E-Bike-Akku defekt: Wohnung in Neumünster brennt komplett aus

In Neumünster ist am Dienstagabend eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Kuhberg ausgebrannt. Bei dem Feuer wurden sechs Menschen verletzt. Sie kamen laut Polizei mit Rauchgas- und Brandverletzungen ins Krankenhaus. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt an dem Akku eines E-Bikes vermutet. Die Feuerwehr war mit dutzenden Einsatzkräften vor Ort und auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 06:00 Uhr

