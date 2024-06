Stand: 10.06.2024 10:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Gutscheine für Kieler Woche

Inhaber eines Kielpasses oder eines Seniorenpasses können in diesem Jahr Gutscheine zur Kieler Woche bekommen. Dabei handelt es sich um zwei Gutscheine im Wert von jeweils fünf Euro. Diese können während der Veranstaltung an allen Essens- und Getränkeständen eingelöst werden. Damit möchte die Stadt es auch einkommensschwachen Menschen ermöglichen, die Kieler Woche zu besuchen. Die Gutscheine werden ab sofort am Amt für Soziale Dienste ausgegeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Kronshagen und Lütjenburg

In Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist Nora von Massow (parteilos) am Sonntag zur Bürgermeisterin gewählt worden. Sie erhielt etwa 77 Prozent der Stimmen. Die 34-Jährige will sich für die Infrastruktur, ausreichend Kitaplätze und den Erhalt von Bildungseinrichtungen einsetzen. In Lütjenburg (Kreis Plön) bleibt Dirk Sohn (CDU) mit 75 Prozent der Stimmen Bürgermeister. Sohn sagte, dass es jetzt unter anderem um den Aufbau einer Ganztagsschule gehe. Außerdem würden in den kommenden Jahren die Themen Straßen- und Wohnungsbau auf den Ort zukommen. Die Wahlbeteiligung in Lütjenburg lag bei 57 Prozent - in Kronshagen bei 71 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

