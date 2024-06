Stand: 06.06.2024 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nobiskrug-Werft in Rendsburg bekommt neue Leitung

Robert Fischer von Mollard wird der neue Leiter der Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das gab der Investor Lars Windhorst am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Die neue Geschäftsführung soll laut Windhorst ein Startkapital für den laufenden Betrieb erhalten. Schiffe sollen aber nicht mehr vorfinanziert werden. Die Auftraggeber müssten zukünftig schon während der Bauphase bezahlen, sagte Windhorst. Die Werften in Rendsburg und Flensburg hatten zuletzt nicht ausreichend Gelder erhalten, um ihren laufenden Betrieb zu finanzieren. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Europawahl: Verzögerungen bei Briefwahlunterlagen in Kiel und Plön

In Kiel und im Kreis Plön kann es kann es bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen für die Europawahl zu Verspätungen kommen. Wie die Stadt Plön mitteilte, sind in Plön und Bösdorf Verzögerungen durch den Post-Dienstleister im Versand möglich. Wer bislang keine Unterlagen erhalten habe, solle sich telefonisch oder persönlich im Rathaus für Ersatzunterlagen melden. Auch in Kiel wurden laut Stadt einige Wahlunterlagen nicht zugestellt. Die Stadt empfiehlt daher in die Sofortwahlbüros zu kommen, um neue Unterlagen abzuholen oder direkt zu wählen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

Zwei Brände im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu zwei Einsätzen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ausgerückt. In Westerrönfeld bei Rendsburg vernichtete ein Mann laut Feuerwehr Unkraut mit einem Gasbrenner. Als er diesen für kurze Zeit abstellte, habe ein Schuppen Feuer gefangen und sei abgebrannt. Auch Dachpfannen am Wohnhaus wurden beschädigt. In der Gemeinde Schwansen in Karby brannte eine Werkstatt. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:30 Uhr

A7 nach Unfall bei Warder in der Nacht voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Donnerstag für eine stundenlange Sperrung auf der A7 zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesorgt. Laut Polizei sind ein Auto und ein Lastwagen gegen 1 Uhr nachts aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt, seine 45-jährige Beifahrerin leicht. Die Fahrbahn in dem Abschnitt war bis in den frühen Morgen in Richtung Norden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 07:00 Uhr

