FSG-Nobiskrug: Günther und Madsen besuchen Werft in Rendsburg

Nach der Insolvenz der Werftengruppe FSG-Nobiskrug drängt bei der Investorensuche die Zeit. Nur bis Ende Januar bekommen die rund 500 Mitarbeiter in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Insolvenzgeld. Am Freitag besuchen Ministerpräsident Günther und Wirtschaftsminister Madsen (beide CDU) die Nobiskrug-Werft in Rendsburg. Derzeit prüft die Landesregierung nach eigenen Angaben, ob sie eine sogenannte Transfergesellschaft mitfinanzieren kann, die ab Februar eine Voraussetzungen für die Teilhabe neuer Geldgeber ist. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Fernwärme-Preise: Große Unterschiede auch im Norden von SH

Für das Heizen mit Fernwärme gibt es in Schleswig-Holstein in diesem Jahr weiterhin massive Preisunterschiede. Die Kosten sind etwas gesunken, liegen aber noch immer deutlich über dem Niveau aus der Zeit vor der Energiekrise. Ein mäßig gedämmtes Einfamilienhaus mit Fernwärme zu beheizen, kostet bei den Stadtwerken Nordfriesland in Niebüll 2.500 Euro und mehr als 5.000 Euro bei Hansewerk in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Stadtwerke Flensburg liegen im mittleren Bereich. Doch überall bleibt es deutlich teurer als vor der Energiekrise. Haupttreiber bleiben die steigenden Kosten für Erdgas in den Kraftwerken, sagt Dirk Thole, Geschäftsführer von den Stadtwerken Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Handball-WM: Noch Karten für Deutschland-Spiel in Herning

In Dänemark steigt am Freitagabend das zweite Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Nach dem Auftakt-Sieg gegen Polen geht es nun gegen die Schweiz. Anwurf ist um 20.30 Uhr im dänischen Herning, rund zwei Stunden Autofahrt von Flensburg entfernt. Für die Vorrunden-Partie gibt es noch Karten. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

