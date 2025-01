Stand: 02.01.2025 09:18 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Abreisewelle von Nordsee-Inseln: Fährausfälle durch Sturm

Durch den Sturm haben am Neujahrstag viele Urlauber bei der Rückreise von Sylt, Föhr und Amrum (alle Kreis Nordfriesland) umplanen müssen. Die Fähren am Mittag und frühen Nachmittag fielen aus, obwohl sie ausgebucht waren. Das teilt unter anderem die Wyker Dampfschiffreederei mit. Dafür gab es zusätzliche Fahrten am Abend. Von Donnerstag bis zum 5. Januar sind viele Fähren erneut weitgehend ausgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Silvester-Sturm: 120 umgestürzte Bäume im Norden des Landes

Nach dem Sturm zur Silvesternacht hat die Feuerwehr im nördlichen Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben knapp 120 umgestürzte Bäume gezählt. Einige wurden entwurzelt, weil die Böden aufgeweicht sind. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Hohe Pegelstände der Flüsse in Nordfriesland

Die Pegel der Flüsse im Kreis Nordfriesland sind aktuell auf einem Höchststand. Dafür hat der Dauerregen gesorgt. Aufgrund des Hochwassers in der Nordsee konnte das Wasser am Mittwoch zudem nicht ausreichend abfließen. In Flensburg schwappt die Förde nach dem extremen Niedrigwasser am Donnerstag zurück, da der Westwind nachgelassen hat. Nach der Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie steigt der Pegel aber nicht über die Kaikante. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Verpätetes Neujahrsanbaden in Glücksburg und Wanderup

Das Neujahrsanbaden startet in Glücksburg und Wanderup (beide Kreis Schleswig-Flensburg) verspätet am kommenden Wochenende. Das haben die Veranstalter mitgeteilt. In Glücksburg waren am Mittwoch infolge des Sturms Dachziegel von der DLRG-Wachstation geflogen. Der Ersatztermin ist am Sonnabend (4. Januar) um 14 Uhr. In Wanderup springen Mutige nun Sonntag (5. Januar) um 15 Uhr in den Badesee. Keine Ersatztermine gibt es bisher in Wenningstedt auf Sylt und Wyk auf Föhr (beide Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2025 | 08:30 Uhr