Weihnachtssingen beim SC Weiche Flensburg

Am Dienstagabend lädt der SC Weiche Flensburg zum Weihnachtssingen ins Manfred-Werner-Stadion ein. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 17:30 Uhr. Die Veranstaltung wird von Lena Mahrt und vier Chören gestaltet. Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, für Jugendliche vier Euro. Alle Einnahmen werden gespendet. Im Vorjahr kamen rund 1.000 Besucher ins Stadion. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Flensburg erhält Mittel gegen Kinderarmut

Die Stadt Flensburg erhält ab Montag jährlich 100.000 Euro Fördermittel vom Land Schleswig-Holstein, um Hilfsprojekte für Kinder besser miteinander zu vernetzen. Ziel ist eine bessere Zusammenarbeit von Hilfsprojekten für Kinder - etwa in den Bereichen Sozialräume, Sport und Bildung. Aktuell lebt fast jedes fünfte Kind in Schleswig-Holstein unter der Armutsgrenze. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Diskussion um Dauerwohnungen auf Sylt

In der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) sind mindestens 17 Dauerwohnungen nachträglich in Ferienwohnungen umgewandelt worden. Ein 2023 beschlossenes Konzept sollte neue Ferienwohnungen eigentlich verhindern. Der amtierende Bürgermeister, der auch Notar war, soll an einem Verkauf beteiligt gewesen sein. Kritik kommt vom Bürgerbündnis „Merret reicht’s“, das fehlenden Wohnraum für Sylter Bürgerinnen und Bürger anprangert. Die Gemeinde teilte mit, dass es kein Verbot neuer Ferienwohnungen gegeben habe. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

