Stand: 16.12.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

SG Flensburg-Handewitt entlässt Trainer Krickau

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Samstagabend überraschend Trainer Nikolej Krickau entlassen. Drei Tage nach der vierten Saisonniederlage bei den Rhein Neckar Löwen entschieden sich die Verantwortlichen des Vereins nach eigenen Angaben für die sofortige Trennung vom 38-jährigen Dänen. Zusammen mit Assistenzcoach Anders Eggert betreut vorerst Sportchef Ljubomir Vranjes das Team. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

"Wunderwerk Natur": Ausstellung in Schleswig

Im Stadtmuseum in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind ab sofort die Fotografien vom Geowissenschaftler Christian Klepp zu sehen. Die Austellung "Wunderwerk Natur" läuft noch bis März. Klepps Bilder zeigen laut Stadtmuseum spektakuläre Orte in der Natur, die er bei seinen Forschungen fotografiert hat. "Mein Anliegen ist, gerade in diesen Zeiten, wo wir all die Schreckensmeldungen über den Klimawandel und das Artensterben nicht mehr hören können, zu zeigen, wie unfassbar schön unser Planet auch heute noch ist", sagt Klepp. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 08:30 Uhr