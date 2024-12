Stand: 13.12.2024 08:06 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Insolvenz von FSG-Nobiskrug: Wenig Zeit für Neuanfang

Nach dem Insolvenzantrag der Werftengruppe FSG-Nobiskrug bleibt den Verantwortlichen wenig Zeit für einen möglichen Neuanfang. Nur bis Ende Januar bekommen die rund 500 Mitarbeiter in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Insolvenzgeld. Bis dahin müssen Investoren gefunden werden, die beide Standorte übernehmen können. Nach Angaben der Insolvenzverwalter gab es bereits Gespräche mit deutschen Interessenten. Gespräche führen die Juristen demnach auch mit dem einzig verbliebenen FSG-Auftraggeber. Ziel sei, dass die derzeit ruhenden Arbeiten am Bau einer RoRo-Fähre in Flensburg weitergehen können. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Weiter viele Schockanrufe im Kreis Schleswig-Flensburg

Rund 40 sogenannte Schockanrufe hat die Polizei allein am Donnerstag im Kreis Schleswig-Flensburg registriert. Dabei gaben sich die Anrufer fälschlicherweise als Kriminalbeamte aus. Die "falschen Polizisten" forderten bei diesen Anrufen zuletzt Wertgegenstände ein, um sie vor vermeintlichen Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Mit dieser Masche waren die Betrüger zumindest am Donnerstag nicht erfolgreich - es wurde kein Geld oder andere Wertgegenständeübergeben, teilt die Polizei mit. Sie rät dringend, solche Anrufe zu ignorieren, keine persönlichen Daten zu nennen und das Gespräch mit dem Hinweis zu beenden, sich an die echte Polizei zu wenden. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:00 Uhr

