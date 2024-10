Stand: 30.10.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Krise von FSG und Nobiskrug: Kundgebung in Flensburg

Mit einer Kundgebung an der Werft in Flensburg wollen Betriebsrat und IG Metall jetzt ein weiteres Mal auf die Lage der Werftengruppe FSG-Nobiskrug aufmerksam machen. Auch die Rendsburger Kollegen sind dazu eingeladen. Die Lohnzahlung für den September hatte sich bei einem Teil der Belegschaft um einen Monat verspätet. Am Dienstag meldete der Betriebsrat nun den Eingang des Geldes auf mehreren Konten. Zugleich war das Gehalt für den Oktober für die rund 500 Beschäftigten am Dienstag fällig - und ist laut Betriebsrat bislang nicht eingegangen. Der Großteil der Belegschaft ist seit mehreren Wochen von der Arbeit freigestellt. Eigentümer Windhorst verwies zuletzt auf interne Geschäftsangelegenheiten und einen schwierigen Sanierungsprozess. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Laternen in Flensburg und Glücksburg leuchten wieder

In Flensburg und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) funktioniert die automatische Straßenbeleuchtung wieder. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Bereits am Montagabend war die Stromversorgung an dem Zentralcomputer ausgefallen, der das Licht steuert. Der Stromausfall hat auch das Ersatzsystem lahmgelegt. Techniker haben den Fehler jetzt behoben, können allerdings immer noch nicht sagen, warum genau er aufgetreten ist. Da die Lampen in der Zwischenzeit per Hand angeschaltet wurden, kann es laut den Stadtwerken sein, dass auch am Mittwoch tagsüber noch einige Laternen brennen. Die Mitarbeiter müssen nämlich alle händisch eingeschalteten Lampen auch wieder manuell abschalten. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Sinkende Studierendenzahlen an Flensburger Hochschulen

Am Hochschulstandort Flensburg studieren weniger Menschen als noch vor einem Jahr. Zu Beginn des Wintersemesters waren nach Angaben der beiden Flensburger Hochschulen insgesamt knapp 8.700 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Vor einem Jahr waren es noch mehr als 9.000. Die Hochschule Flensburg beobachtet eine sinkende Nachfrage bei den MINT-Fächern - also naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen. Die Hochschule bewertet ihre Auslastung insgesamt trotzdem als zufriedenstellend. An der Europa-Uni in Flensburg geht die Zahl der Studienanfänger erneut leicht zurück - etwa 1.600 Menschen haben dort zum Wintersemester gestartet. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

