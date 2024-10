Stand: 16.10.2024 10:04 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bahngipfel in Niebüll: Resolution für Marschbahn-Ausbau

Zum vierten Bahngipfel sind mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll (Kreis Nordfriesland) zusammengekommen. Dort haben unter anderem Vertreter von Politik und Bahn darüber diskutiert, wie es mit dem Ausbau der Strecke zwischen Niebüll und Westerland weitergeht. Nach Angaben des Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium, Gero Hocker (FDP), soll sich der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode mit dem zweigleisigen Ausbau der Marschbahnstrecke befassen. Am Ende des Gipfels unterschrieben alle Teilnehmer eine Resolution an die Bundesregierung für den Abschluss der Planungen bis Frühjahr 2025. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Schwere Unfälle in Flensburg

Auf der Apenrader Straße in Flensburg sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einem dänischen Linienbus sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der 61-jährige Busfahrer wurde laut Polizei am Steuer ohnmächtig, kollidierte anschließend ungebremst mit einem vor ihm fahrenden Auto und kam später auf einem Fuß- und Radweg zum Stehen. Der Busfahrer schwebt noch in Lebensgefahr. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Am Abend kam es auf dem Burgplatz Richtung Toosbüystraße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws. Ein Erwachsener wurde schwer und zwei Kinder leicht verletzt. Zuvor war in Flensburg ein 18-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

