Stand: 15.10.2024 11:14 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Flensburg

In Flensburg hat es am Dienstagmorgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei kam es zwischen der Friesischen und der Emil-Nolde-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 18 Jahre alten Motorradfahrer und einer 45-jährigen Autofahrerin. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Marienallee ist wegen des Unfalls immer noch bis auf Weiteres gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg