Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Autobrandserie in Flensburg geht offenbar weiter

Auf einem Parkplatz an der Victoriastraße in Flensburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Mercedes komplett ausgebrannt. Damit sind seit Mitte September in Flensburg mindestens fünf Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt. Im vergangenen Jahr hatte das Landgericht einen 33-jährigen Brandstifter zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann zündete im Sommer 2022 unter anderem mehrere Autos an. Vor eineinhalb Jahren hatte das Landgericht außerdem einen Jugendlichen zu Sozialstunden und Hausarrest verurteilt. Der damals Minderjährige hatte versucht, mehrere Brände in Wohngebäuden zu legen. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Ursache für den Brand in einer Seniorenresidenz in Flensburg noch nicht geklärt

In einer Seniorenresidenz im Flensburger Stadtteil Jürgensby ist Sonntagabend eine 76-jährige Bewohnerin durch ein Feuer ums Leben gekommen. Laut Polizei ist die Frau in ihrem Zimmer verbrannt. Die Ursache des Feuers in der Residenz in der Straße "Sankt-Jürgen-Winkel" ist noch unbekannt. Die Polizei will die Wohnung am Montag begutachten. Drei weitere Menschen wurden am Sonntag ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die anderen Bewohner konnten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Zukunft der Bahnstrecke Niebüll-Westerland ist ungewiss

InNiebüll findet Dienstag der vierte öffentliche Bahngipfel satt. Überschattet wird die Veranstaltung laut Kreis Nordfrieslandvon der Ankündigung des Bundesverkehrsministeriums, den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Niebüll-Westerland auf unbestimmte Dauer zu verschieben. Landrat Florian Lorenzen (CDU) reagiert, wie er sagt: "fassungslos". Der Kreis fordert den Ausbau der Strecke seit rund 30 Jahren. Seine Befürchtung ist, dass der zweigleisige Ausbau komplett gestrichen werden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

