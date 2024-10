Stand: 10.10.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Streiks im Privaten Busgewerbe

Wer am Donnerstag auf den Bus angewiesen ist, muss überall in Schleswig-Holstein mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Streik aufgerufen. Der Grund: Der Omnibusverband Nord (OVN) hat den zuvor ausgehandelten Tarifkompromiss zurückgezogen, weil das Land zu wenig Geld gebe. Von den Arbeitsniederlegungen sind auch Flensburg, der Kreis Nordfriesland und der Kreis Schleswig-Flensburg betroffen. Gestreikt wird bis Freitag und vom 14. bis 17. Oktober. Laut ver.di können aber auch unangekündigte Streiktage hinzukommen. Reisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt zu informieren und an Alternativen zu denken. Mehr Infos zum Busstreik finden Sie auch auf ndr.de/sh | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Schleswig: Auto fährt in die Schlei

Am Schleswiger Hafen (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwochabend ein Auto in der Schlei versunken. Laut Polizei ist der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen ins Wasser gerollt. Drei Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, konnten die drei Ersthelfer bereits helfen. Die beiden jungen Männer konnten über einen Steg das abtreibende Auto erreichen, bevor es weiter in die Schlei trieb. Durch das geöffnete Beifahrerfenster konnte der Fahrer von den Helfern befreit werden. Der Mann war dank der schnellen Hilfe unverletzt. Danach wurde das Auto aus der Schlei geborgen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Abrissarbeiten im Unewatt Museum

Mehr als drei Monate nach dem verheerenden Brand des historischen Marxenhaus im Landschaftsmuseum Unewatt (Kreis Schleswig-Flensburg) laufen zurzeit die Abrissarbeiten. Die Überreste des 400 Jahre alten Marxenhauses sind bereits entfernt worden. Was in Zukunft dort gebaut werden soll, ist noch nicht geklärt. Laut Dirk Wenzel, dem Leiter der Kulturstiftung des Kreises, werden vermutlich zwei neue Gebäude gebaut. An der Stelle des Marxenhauses sind vorrübergehend Kunstwerke errichtet worden. Diese sind aus den Trümmern des abgebrannten Museums entstanden. Das Feuer war Ende Juni dieses Jahres im Landschaftsmuseum ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

