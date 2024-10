Stand: 08.10.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig hält an Kulturhaus fest

Trotz der gestiegenen Kosten hält Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) am Bau eines Kulturhauses fest. Dafür stimmten am Montag 28 Ratsvertreter. Nur sieben waren dagegen, verteilt auf mehrere Fraktionen. Der Grundstein soll am Freitag gelegt werden. 2011 war das Theater in Schleswig wegen Einsturzgefahr geschlossen worden. Das Kulturhaus auf der Freiheit soll als Ersatz dienen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Pläne für das Schleswiger Bürgerforum werden umgesetzt

Die Schleswiger (Kreis Schleswig-Flensburg) Ratsvertreter halten am Bürgerforum fest. Damit bleibt der Plan bestehen, Bücherei, Bürgerbüro, Mobilitätszentrale und Räume für Veranstaltungen am künftigen Innenstadt-Parkhaus unterzubringen. Die CDU-Fraktion hatte zunächst angeregt, dafür stattdessen die leerstehende AOK-Immobilie zu nutzen und somit sechs Millionen Euro zu sparen. Damit würde aber die Innenstadtsanierung um anderthalb Jahre zurückgeworfen, so Bürgermeister Stephan Dose (SPD). Mit nur einer Gegenstimme beschlossen die Ratsvertreter nun, das Bürgerforum weiterhin am Parkhaus zu planen. Das sanierungsbedürftige Parkhaus in Schleswig wird nach aktuellem Stand 2026 abgerissen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Erneut Autobrand in Flensburg

In der Gartenstraße in Flensburg hat am späten Montagabend ein Pkw gebrannt. Die Flammen gingen vom Heck aus, berichtet die Leitstelle Nord. Damit sind in Flensburg seit Mitte September vier Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, weitere wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt. Im vergangenen Jahr hatte das Landgericht bereits zwei Brandstifter verurteilt, die Autos angezündet hatten. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Probleme bei der Schleibrücke in Kappeln

Die Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist derzeit nur einseitig benutzbar. Seit Sonntag ist die andere Seite hochgeklappt. Auch am Dienstagmorgen war das noch der Fall. Laut Polizei sind technische Probleme der Grund. Die Brücke ist weiter von beiden Seiten befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

