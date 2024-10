Stand: 02.10.2024 07:30 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Verwaltungsstruktur auf Sylt?

Nachdem der Bürgermeister der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland), Nikolas Häckel, am vergangenen Sonntag abgewählt wurde, kommt heute auf Sylt der Wahlausschuss zusammen, um das Ergebnis zu bestätigen. Laut Gemeindevertretung ist dies eine Formsache, da das Ergebnis mit gut 83 Prozent Ja-Stimmen für die Abwahl eindeutig war. Nicht ganz so klar ist indes, wie es in der Verwaltung jetzt weitergeht. CDU und Sylter Wählergemeinschaft würden für die Gemeinde Sylt gern ein sogenanntes Amtsmodell einführen. Somit gäbe es neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister auch noch eine Amtsdirektorin beziehungsweise einen Amtsdirektor an der Spitze der Verwaltung. Die SPD favorisiert dagegen den Zusammenschluss zu einer Großgemeinde Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Informationen zum Hochwasserschutz in Flensburg

Wegen Überschwemmungen und giftiger Stoffe verzögert sich der Abriss der eingesackten Kaikante in Flensburg. Nach Angaben des Stadtsprechers Clemens Teschendorf wurde auf den Betonplatten eine Schicht mit kontaminierten Material entdeckt, die nicht ins Wasser gelangen darf. Diese wird mit einem speziellen Schleifgerät entfernt, doch die nassen Bedingungen verhindern derzeit die Arbeiten. Die Stadt Flensburg informiert heute über den aktuellen Stand zum Hochwasserschutz und die Sanierung der Kaikante. Los geht es um 17 Uhr um Schifffahrtsmuseum. | NDR Schleswig-Holstein. 02.10.2024 08:30 Uhr

