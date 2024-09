Stand: 06.09.2024 10:29 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

SG Flensburg Handewitt: Saisonstart gegen den HC Erlangen

Am Freitagabend startet die SG Flensburg Handewitt in die neue Handballsaison. Gegner zum Auftakt ist der HC Erlangen. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in der Campushalle Flensburg. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Die Bauarbeiten auf der Osttangente können die Anreise erschweren. Ab dieser Saison stellt die SG Flensburg Handewitt den Kartenverkauf laut eigenen Angaben auf das Online-Ticketsystem um. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Sylt: Mögliche Räumung des Protestcamps der Punks

Am Freitag um 12 Uhr endet laut Kreis Nordfriesland die Räumungsfrist für das Protestcamp der Punks in Tinnum auf Sylt. Laut Polizei standen dort am Donnerstag noch etwa 20 Zelte. Die Kreisverwaltung hat angekündigt, den Veranstalter zur sofortigen Räumung aufzufordern, sollte das Gelände bis zum Mittag nicht geräumt sein. Größere Probleme würden nicht erwartet, sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka. Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, könne die Gemeinde Sylt das Gelände auf Kosten der Veranstalter räumen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Denkmäler öffnen Türen: Führungen und Aktionen am Sonntag

Am Sonntag ist "Tag des offenen Denkmals", bei dem Interessierte nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit 5.500 Denkmäler besuchen können. Auch in der Region gibt es zahlreiche Denkmäler und Aktionen. In Husum (Kreis Nordfriesland) sind laut Verwaltung Sonderausstellungen im Schloss, im Nissenhaus und im Ostenfelder Bauernhaus geplant. Im Industriemuseum Kupfermühle in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es nach Kreisangaben Rundgänge und Vorführungen von Dampfmaschinen. In Flensburg bekommen Besucherinnen und Besucher der Nikolaikirche unter anderem Informationen über den Stand der Sanierung, teilt Pastor Marcus Friedrich mit. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

"Aalutsetten": Initiative setzt 74.000 Aale in die Schlei aus

Die Bürgerinitiative "Aalutsetten in de Schlie" setzt heute nach eigenen Angaben rund 74.000 Aale in der Schlei aus. Die Aktion findet zum 15. Mal statt, erfolgt vom Schiff aus und führt über Missunde, Lindau (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), Arnis und Kappeln bis nach Maasholm (alle Kreis Schleswig-Flensburg), wo um 13 Uhr eine öffentliche Abschlussveranstaltung beginnt. Einmal im Jahr werden die Glasaale im Rahmen der EU-Aalverordnung ausgesetzt, um den bedrohten Aalbestand wieder aufzufüllen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

