Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Parkplatz "Exe" in Flensburg ab 9. September gesperrt

Der Parkplatz "Exe" in Flensburg ist ab Montag (9.9.) gesperrt. Ab diesem Tag stehen an der Friesischen Lücke weniger Parkplätze zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Entlang des neuen Radwegs gibt es an der Exe insgesamt weniger Parkmöglichkeiten. Vom 13. bis 22. September findet auf dem Parkplatz der diesjährige Herbstjahrmarkt statt. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Flensburg Galerie: Volkshochschule eröffnet Pop-Up-Store

Am Dienstag öffnet der Pop-Up-Store der Volkshochschule (VHS) im Einkaufszentrum Flensburg Galerie. In den kommenden fünf Wochen können sich dort Interessierte über das Angebot der VHS informieren, Kurse besuchen oder einfach Menschen kennenlernen. "Wir hoffen, dass wir ganz viele neue Wiederholungstäter finden, also Menschen, die wir erstmalig begeistern können für das Angebot der VHS und die dann hoffentlich Stammkunden werden", sagt Flensburgs Bildungsdezernentin Noosha Aubel. Bis zum 2. Oktober ist der sogenannte "Bildungsladen" im ehemaligen Impfzentrum geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Keitum auf Sylt: Unbekannte zünden Holzskulptur an

In Keitum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte am Sonntagabend auf dem Gelände der St. Severin Kirchengemeinde eine Holzskulptur in Brand gesetzt. Das Kunstwerk wurde laut Polizei aus einem afrikanischem Lebensbaum geschnitzt und am unteren Ende stark beschädigt. Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Munkmarscher Chaussee in Keitum. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen darum, sich bei den Beamten zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Start der Nachtwächtersaison in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) beginnt in dieser Woche die sogenannte Nachtwächtersaison. Immer dienstags führt ab sofort ein Nachtwächter mit Sturmlaterne und Morgenstern durch die Stadt. Die Rundgänge beginnen um 20 Uhr vor der Tourist Information im Historischen Rathaus. Erwachsene zahlen pro Person 9 Euro, Schülerinnen und Schüler 3,50 Euro. Interessierte können teilnehmen, ohne sich vorher anzumelden. Für kleinere und größere Gruppen gibt es die Möglichkeit, Wunsch-Termine zu vereinbaren. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

