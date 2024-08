Stand: 28.08.2024 07:38 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Deutsch dänischer Grenzverlauf wird kontrolliert

Fachleute aus Deutschland und Dänemark kontrollieren am Mittwoch und Donnerstag den Verlauf der Grenze. Dies passiere alle zehn Jahre, teilt der Kreis Nordfriesland mit. Los geht es auf der Flensburger Förde, wo die Position von Seetonnen vermessen wird. Anschließend nimmt die Kommission sämtliche Grenzsteine in den Blick. Wenn sich beispielsweise Bachläufe verändern, müssen die Steine an eine sichere Position versetzt werden. Verblichene Steine werden neu markiert oder ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Zwei Prozesse wegen versuchten Mordes in Flensburg

Vor dem Landgericht in Flensburg beginnen heute zwei Prozesse mit dem Vorwurf des versuchten Mordes. Ein Angeklagter soll vor einem Jahr in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) mehrfach mit einem Tafelmesser auf seine Ex-Freundin eingestochen und gesagt haben, er wolle sie töten. Beide hatten sich zuvor getrennt. Die Polizei konnte eingreifen. Im zweiten Fall soll ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Schleswig Benzin über die Tür einer Wohnung und durch den Briefkastenschlitz gegossen und dieses angezündet haben. Dort hatten sich zwei Menschen aufgehalten. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes muss gehen

Das Diakonische Werk Südtondern (Kreis Nordfriesland) will sich von seiner Geschäftsführerin Nicole Saballus trennen. Der Aufsichtsrat strebe an, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden, teilt der Kirchenkreis Nordfriesland mit. Pröpstin Annegret Wegner-Braun sagte, im Juni habe sie von Missständen erfahren. Mitarbeiter hätten ihr in persönlichen Gesprächen davon berichtet, dass sie sich in einer angstvollen und druckvollen Arbeitssituation befinden. Die Leitung übernimmt nun vorübergehend Volker Schümann vom Diakonischen Werk Husum (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

