Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sperrung des Winderatter Sees ist wieder aufgehoben

Der Wanderweg um den Winderatter See (Kreis Schleswig-Flensburg) ist wieder komplett geöffnet. Vor gut drei Monaten hatte die Stiftung Naturschutz den Zugang nach eigenen Angaben wegen einer unruhigen Mutterkuh gesperrt. Alle Tiere, die eine Gefahr darstellen könnten, stehen nun auf nicht zugänglichen Weiden. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein Netz AG überprüft Stromleitungen

In den kommenden drei Wochen fliegt die Schleswig-Holstein Netz AG den nördlichen und westlichen Teil ihres Hochspannungsnetzes ab. Der Helikopter nähert sich den Leitungen bis auf 30 Meter. An Bord sind leistungsstarke Sensoren, um mögliche Schäden zu erfassen. Der Flugplan ist wetterabhängig. Klare Sicht ist Voraussetzung. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Neue Mittelbrücke auf Föhr wird offiziell eröffnet

Die neue Seebrücke in Wyk auf Föhr (Kreis Nordriesland) ist fertig. Die ersten 55 Meter befinden sich im Strandbereich und die weiteren 75 Meter im Tidebereich der Nordsee. Sie ist damit etwas länger als ihre Vorgängerin. Am Brückenkopf befindet sich eine große Plattform mit Sitzstufen. Auch Veranstaltungen sind dort möglich. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird die sogenannte Mittelbrücke nun am kommenden Freitag (16.8.) feierlich eröffnet. Die alte Mittelbrücke war marode. Die Kosten des Neubaus liegen knapp über zehn Millionen Euro. Neun davon zahlt das Land, so Hans-Ulrich Hess (CDU), Bürgermeister von Wyk. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Blauzungenkrankheit breitet sich bei Tieren in SH aus

Das Landwirtschaftsministerium in Kiel meldet, dass sich die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit auf Schleswig-Holstein ausbreitet. Das Virus wurde in den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg nachgewiesen. Das Ministerium betont, dass für Menschen auch bei Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten keine Gefahr besteht. Der Bauernverband Schleswig-Holstein geht davon aus, dass sich die Blauzungenkrankheit noch weiter in Schleswig-Holstein ausbreiten wird. Laut Verband gibt es landesweit mehr als 6.600 Betriebe die Rinder und 920, die Schafe halten. Von nun an gilt: Der Tiertransport wird stark eingeschränkt. Sowohl der Bauernverband als auch das Landwirtschaftsministerium raten allen Bauern, dringend ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:00 Uhr

