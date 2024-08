Stand: 07.08.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Husumer Hafentage starten am Mittwoch

Heute Mittag um 12 Uhr starten die Husumer Hafentage. Das nach eigenen Angaben größte Stadt-Event an der Westküste Schleswig-Holsteins geht bis Sonntag. Die Veranstalter erwarten Tausende Besucherinnen und Besucher in der Stadt. 150 Schausteller und 30 Live-Acts treten auf drei Bühnen auf. Ein Höhepunkt ist am Mittwochabend das Konzert des Songwriters Pohlmann, außerdem stehen der Husumer Hafentagelauf am Sonnabend, das Entenrennen und Tauziehen am Sonntag und das Abschlussfeuerwerk auf dem Programm. Für die Anfahrt empfiehlt die Husumer Stadtmanagerin Kerstin Barz das Park-and-Ride-Angebot mit den Stadtbussen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Segelyacht brennt auf Ostsee - drei Personen im Krankenhaus

Auf der Ostsee, etwa zwei Kilometer vor der Schleimündung, hat es am Dienstagnachmittag auf einer Segelyacht gebrannt. Seenotretter brachten drei Personen in Sicherheit, darunter ein vierjähriges Mädchen, berichtet die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Alle hatten möglicherweise Rauch eingeatmet und wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund war an Bord. Die Segler hatten den Brand im Maschinenraum mit einem Handfeuerlöscher selbst unter Kontrolle bekommen. An der Aktion beteiligt waren die Rettungsschiffe aus Maasholm und Olpenitz (beide Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Einkommensstatistik für SH: Kampen auf Sylt vorn, Flensburg hinten

Kampen auf Sylt liegt in der neuesten Einkommensstatistik für Schleswig-Holstein an der Spitze: Der Durchschnittsverdienst liegt dort bei etwa 243.000 Euro pro Jahr, teilt das Statistikamt Nord mit. Spitzenwerte im Norden erreichen bei den Gemeinden auch Witsum auf Föhr, der Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Galmsbüll, die Gemeinde Reußenköge und Osterby (alle Kreis Nordfriesland). Im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte ist Flensburg mit knapp 34.000 Euro Schlusslicht. Ehepaare werden in dieser Statistik gemeinsam gezählt. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

