Stand: 06.08.2024 09:27 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Synchronschwimmrichterin aus Flensburg bei den Olympischen Spielen

Bei den Olympischen Spielen in Paris geht es mit den Wettbewerben im Synchronschwimmen weiter. Mit dabei ist Petra Obermark. Die Trainerin des TSB Flensburg ist eine von insgesamt zehn Wertungsrichtern bei den Wettkämpfen. Petra Obermark war als aktive Synchronschwimmerin extrem erfolgreich. Sie wurde mehrmals deutsche Meisterin, einmal sogar Weltmeisterin. Seit mehr als 20 Jahren trainiert sie ihre "Fördenixen" ehrenamtlich und führte sie zu 17 Meistertiteln in Folge. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland setzt ab Herbst auf mehr Busse mit Wasserstoff

Im Kreis Nordfriesland werden zehn zusätzliche Wasserstoffbusse im Linienverkehr eingesetzt. Das teilt das verantwortliche Energieunternehmen GP Joule mit. Die Busse nutzen grünen Wasserstoff, der in Bürgerwindparks in Nordfriesland entsteht. Der Landkreis unterstützt das Projekt. Der Einsatz emissionsfreier Antriebstechnologien ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, die der Kreis 2021 beschlossen hat. Zwei Wasserstoffbusse fahren bereits seit 2021 in Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Praktikumsprämie kommt bei Schülerinnen und Schülern in SH gut an

Die Handwerkskammer Flensburg zieht nach der Einführung der Praktikumsprämie ein positives Zwischenfazit. Seit dem Start Mitte Juni sind rund 400 Anträge bei den Kammern Flensburg und Lübeck eingegangen. 300 davon wurden bewilligt, so eine Sprecherin der Handwerkskammer Flensburg. Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein, die in den Ferien ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen, können eine Prämie in Höhe von 120 Euro pro Woche erhalten. Dadurch soll der Anreiz für ein Praktikum im Handwerk erhöht werden. Das Land hatte dafür 80.000 Euro zur Verfügung gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2024 | 08:30 Uhr