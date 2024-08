Stand: 02.08.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Noch keine spruchreifen neuen Aufträge bei der FSG

Nachdem der Bund Fördermittel in Höhe von 62 Millionen Euro für die FSG zurückgezogen hatte, hatte die Werft angekündigt, dass an weiteren Aufträgen gearbeitet werde. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein hieß es nun, die Aktivitäten seien noch nicht spruchreif. Aktuell sind laut IG Metall 285 Menschen bei der FSG beschäftigt. Die psychische Belastung für die Mitarbeitenden sei enorm, sagt Betriebsrat Jan Brandt. Er sieht Geschäftsführer Lars Windhorst in der Verantwortung, diesen Zustand zu beenden. Der Inhaber hatte zuletzt eine neue Geschäftsführung installiert, die jedoch nicht für Nachfragen erreichbar war. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

