Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Jagdzeitenverordnung für Gänse gilt ab sofort

Die ab Donnerstag geltende neue Jagdzeitenverordnung auf Gänse stößt auf Widerstand. Die Schutzstation Wattenmeer in Husum (Kreis Nordfriesland) glaubt, dass die neue Regelung gegen EU Recht verstößt, so Harald Förster, Geschäfstführer der Schutzstation. Zudem sei die Maßnahme nicht sinnvoll. Die vom Landwirtschaftsministerium geänderte Verordnung ermöglicht unter anderem eine allgemeine Jagdzeit von Nonnengänsen im Winterhalbjahr von Oktober bis Ende Februar. So sollen Fraßschäden für Landwirte vor allem an der Westküste minimiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

Nordriesland: Inklusion und Barrierefreiheit sollen gestärkt werden

Der Kreis Nordfriesland erhält rund 144.000 Euro Fördergelder vom Land zur Stärkung von Inklusion und Barrierefreiheit. Unter anderem wird im Norden des Kreises die Naturschutzgemeinschaft Sylt mit 16.700 Euro gefördert. Im südlichen Nordfriesland profitieren der Turn- und Sportverein Mildstedt (Kreis Nordfriesland) von 1964 mit einer Unterstützung von 40.000 Euro. Auch die Tourismuszentrale St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) wird unterstützt. Sie bekommt 87.000 Euro vom Land. Mit den Geldern werden beispielsweise barrierefreie Zugänge, barrierefreie Toilettenanlagen und Parkplätze sowie akustische Barrierefreiheit in Räumen umgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

