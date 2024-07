Stand: 30.07.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wingfoil Masters auf Sylt starten

Nachdem in der vergangenen Woche die Windsurfer beim California Windsurf Cup Sylt (Kreis Nordfriesland) an der Reihe waren, gehen ab heute die Wingfoiler und StandUp-Paddler an den Start. Die California Wingfoil Masters Sylt finden am Brandenburger Strand statt. Bis zum Sonntag werden auch die ersten Open German Championships im Wingfoil Wave auf der Nordsee ausgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Längere Jagd auf Gänse möglich

Gänse dürfen ab August länger bejagt werden. Das Landwirtschaftsministerium hat dafür das Landesjagdzeitengesetz geändert. Grau-, Kanada- und Nilgänse dürfen in Zukunft vom 16. Juli bis 31. Januar bejagt werden. Nonnengänse von Oktober bis Februar. Vor allem an der Westküste in Nordfriesland und auf den Inseln sorgten die Gänse immer wieder für Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen, so Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Teilweise sei der Gänsefraß existenzbedrohend für die Landwirte. Die Jagd auf Flächen, auf denen Gänse geduldet werden oder in Vogelschutzgebieten, bleibt aber weiter verboten. Der Naturschutzbund Schleswig-Holstein droht mit einer Klage gegen die neuen Jagdzeiten. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Tourismus an der Schlei: Quartiere nicht ausgelastet

In vielen Tourismusorten im Norden gibt es noch freie Quartiere. Ein Grund für die Zurückhaltung bei den Buchungen ist das wechselhafte Wetter der vergangenen Wochen. Andrea Simons von der Ostseefjord Schlei GmbH in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) stellt fest, dass die Gäste extrem preissensibel seien. Es seien noch ausreichend Hotelzimmer, Ferienwohnungen und Ferienhäuser verfügbar. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Kitesurfer vor Fehmarn gerettet

Ein Kitesurfer aus Flensburg ist an der Ostseite vor Fehmarn aus Seenot gerettet worden. Der junge Mann konnte am Montagabend 500 Meter vor der Küste sein Kite nicht mehr starten und trieb immer weiter ab. Ein alarmiertes Seenotrettungsboot brachte ihn sicher an Land zurück. Der 25-jährige Mann war erschöpft, aber wohlauf. Aufgrund fehlenden Windes war es ihm nicht gelungen, sein Segel wieder in die Luft zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2024 | 08:30 Uhr