Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Tag der Seenotretter hat viele Menschen angezogen

Am Sonntag war der Tag der Seenotretter. In List auf Sylt gab es ein "Open Ship" und Rettungsvorführungen im Hafenbecken. Ähnlich sah es in Schleswig, Gelting und Maasholm (alle Kreis Schleswig-Flensburg) aus. In Maasholm wurde zusätzlich noch ein Rettungshubschrauber präsentiert und in Langballigau mussten die Seennotretter gleich zu Beginn zeigen, was sie können, denn der Flensburger Salondampfer "Alexandra" geriet ungeplant in Not. Sie ist auf Grund gelaufen und musste mit einer Fahrradfähre und einem Rettungsboot von der Untiefe befreit werden. Insgesamt nahmen an Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein 14 Stationen teil. Dabei ging es für die Retter auch darum, neue Förderer für die DGzRS zu werben. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 16:30 Uhr

