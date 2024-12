Stand: 16.12.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hemmingstedt: Tanklastzug im Graben

Derzeit ist die B5 in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) zwischen dem Langenheider Weg und der Carl-Friedrich-Benz-Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Werner-von-Siemens-Straße umgeleitet. Der Grund für die Sperrung ist ein Tanklaster, der aus noch nicht geklärter Ursache in den Straßengraben gekippt ist. Das Fahrzeug hat laut Polizei rund 36.000 Liter Kerosin geladen. Die müssen in den kommenden Stunden abgepumpt werden - erst dann kann der Laster geborgen werden. Das Abpumpen könnte bis zu fünf Stunden lang dauern, so die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Kerosin ausgetreten. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

100.000 Euro für die Musikschulen im Kreis Steinburg

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe hat 100.000 Euro für die Weiterentwicklung des Musikschulwesens im Kreis Steinburg genehmigt. In erster Linie soll das Geld dazu dienen, dass der Kulturhof in Itzehoe überlebt. Die Stadt geht mit der Förderung außerdem einen ersten Schritt in Richtung Kreis-Musikschule. Denn der Kulturhof soll zu einer Zweigstelle der Musikschule Glückstadt werden. Darüber muss der Trägerverein der Glückstädter Musikschule im Frühjahr entscheiden. Perspektivisch könnte noch die Musikschule der Volkshochschule Itzehoe dazukommen - und damit könnte in Glückstadt eine der größten Musikschulen in Schleswig-Holstein entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Obere Feldschmiede in Itzehoe wird Fußgängerzone

Eine weitere Entscheidung der Ratsversammlung: Die obere Feldschmiede in Itzehoe (Kreis Steinburg) soll zur Fußgängerzone werden und zwar zwischen dem Dithmarscher Platz und der Einmündung Poststraße. Dafür hat sich eine Mehrheit der Ratsmitglieder ausgesprochen. Fahrradfahren soll dort aber weiterhin erlaubt sein. Auch Lieferverkehr wird zu eingeschränkten Zeiten möglich sein. Ein genauer Zeitpunkt für die Umsetzung steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

