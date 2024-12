Stand: 13.12.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erstes Grunderbe im Kreis Steinburg verlost

Die Stiftung "Ein Erbe für jeden" hat Donnerstagabend in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein sogenanntes bedingungsloses Grunderbe in Höhe von 20.000 Euro verlost. 103 Personen hatten sich dafür angemeldet. Der Gewinner ist Finn Leiseder, ein 30-jähriger Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik aus dem Kreis Steinburg. Er möchte das Geld für die Altersvorsorge anlegen, sagt er. Die Stiftung rund um den Vorsitzenden Christoph Prüm verlost jedes Jahr dreimal 20.000 Euro deutschlandweit in verschiedenen, ausgelosten Kreisen. Denn aus ihrer Sicht ist Erben in Deutschland immer noch Glückssache. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Spendenaktion "Hand in Hand" startet

Hand in Hand für Norddeutschland - am Freitag (13.12.) ist der große NDR Spendentag. Das diesjährige Motto lautet "Aus einsam wird gemeinsam". Bei der Benefizaktion werden Spenden für Projekte gesammelt - auch für den Husumer Ortsverband des deutschen Amateur Radio Clubs (Kreis Nordfriesland). Die Funkamateure vernetzen mit ihrem Hobby Menschen aus aller Welt und wollen so auch der Vereinsamung der Gesellschaft vorbeugen, erklärt Wolfgang Blau, Vorsitzender des Vereins. Es gebe viele Menschen, die das Haus nicht verlassen können, die aber über Amateurfunk ihre Kontakte zur Außenwelt aufrecht erhalten. Die Treffen des Vereins finden natürlich immer per Funk statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Geflügelpest im Kreis Dtihmarschen

Im Kreis Dithmarschen sind zwei weitere Vögel mit Symptomen der Geflügelpest entdeckt worden: eine Pfeifente an der Meldorfer Bucht und ein verendeter Bussard in Marne. Die Tiere werden nun im Labor untersucht. Vor elf Tagen wurde das Virus im Kreis Dithmarschen zum ersten Mal in diesem Winter bei einer Nonnengans in Wesseln nachgewiesen. Um eine Ausbreitung zu verhindern, werden Halter von Geflügel darum gebeten, die Schutzhinweise für die Geflügelbestände einzuhalten und gegebenenfalls zu verbessern. Im Nachbarkreis Nordfriesland gibt es schon seit einigen Wochen Geflügelpest-Ausbrüche - sowohl bei Wildvögeln als auch bei Hausgeflügel. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

A23-Ausfahrt Albersdorf gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A23, die in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) abfahren wollen, müssen am Freitag (13.12.) einen Umweg in Kauf nehmen: Die Ausfahrt Richtung Heide wird von 9 bis 18 Uhr gesperrt. Grund dafür ist laut Autobahn GmbH der Umbau der Ausfahrt für Transporte zum Windpark Beldorf. Die Umleitung führt über die Ausfahrt Schafstedt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 08:30 Uhr