Südlink in Wewelsfleth: Tunneltaufe mit Europas größtem Tunnelbohrer

In Wewelsfleth (Kreis Steinburg) entsteht ein neuer Elbtunnel für die Stromtrasse SuedLink: ein Stromkabel, das zukünftig grünen Strom aus dem Norden in den Süden Deutschlands transportieren soll. Der Tunnel führt von Wewelsfleth fünf Kilometer unter der Elbe durch bis nach Niedersachsen. Am Mittwoch wird nach alter Bergbautradition der 200 Meter lange Bohrer getauft. Für Netzbetreiber TenneT ist so ein besonderes Bauvorhaben auch neu, sagt Sprecher Mathias Fischer. Der Tunnel wird nach seinen Angaben einen Durchmesser von fünf Metern haben und vermutlich Mitte 2027 fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Abwrackprozess der Verity beendet

Das Wrack vom vor Helgoland gesunkenen Frachter "Verity" ist nun komplett zerlegt. Das teilt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit. Nachdem der geborgene Frachter in einer Werft in Rotterdam angekommen war, wurde der Rumpf in kleine Teile zerlegt und auf ein Schiff geladen. Die Wrackteile kommen nun zu einem Schrotthändler, der sie verwertet und wieder einschmelzt. Im Oktober vergangenen Jahres war die Verity nach einer Kollision in der Deutschen Bucht gesunken und stellte eine Gefahr für die Schifffahrt dar. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Baustart: Vernässung Dörplinger Moor

Die Stiftung Naturschutz vernässt das Dörplinger Moor in Dithmarschen. Am Mittwoch starten die Bauarbeiten. Im ersten Schritt werden Bagger nach Angaben der Stiftung den Graben rund um das 36 Hektar große Moor von Bäumen und Sträuchern befreien und ihn dann vertiefen. Die Gemeinde Dörpling hat die Vernässung des Moores mit vorangetrieben. Das Moor soll nach der Vernässung CO2 aus der Atmosphäre ziehen und speichern. Außerdem soll es Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen werden. Die Stiftung Naturschutz renaturiert an der Westküste außerdem zurzeit das Weiße Moor an der B5 (Dithmarschen) auf einer Fläche von 25 Hektar. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

