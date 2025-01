Stand: 28.01.2025 08:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Holocaust-Gedenktag an der Westküste

An der Westküste haben sich am Montagabend Menschen zum Holocaust-Gedenktag versammelt. In Heide (Kreis Dithmarschen) am Marktplatz kamen laut Polizei rund 150 Teilnehmende unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" zusammen, um der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren zu gedenken. Auch auf dem jüdischen Friedhof Treenefeld in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) gedachten Menschen den Opfern des Nationalsozialismus sowie am Abend bei einem Gedenkgottesdienst in Itzehoe (Kreis Steinburg) in der Innenstadtgemeinde St. Laurentii. Außerdem wurde im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in Gudendorf (Kreis Dithmarschen) ein Kurzfilm von Schülern und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Meldorf präsentiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Verdienstmedaillen für zwei Ehrenamtler

Gleich zwei Ehrenamtler von der Westküste bekommen am Dienstag (28.1.) von Ministerpräsident Daniel Günther die Verdienstmedaille überreicht. Preisträger Matthias Venohr aus Wacken im Kreis Steinburgwird damit für sein Engagement in der freiwilligen Feuerwehr geehrt. Er ist dort seit mehr als 25 Jahren in Führungspositionen tätig und legt zum Beispiel für das Wacken Open Air die Einsatzpläne für alle freiwilligen Feuerwehren fest. Außerdem bekommt auch Sebastian Freese aus Oldenswort im Kreis Nordfriesland die Medaille für sein Engagement für eine inklusive Gesellschaft. So setzt er sich zum Beispiel dafür ein, dass Menschen mit Behinderung am aktiven Feuerwehrleben teilnehmen können und sie an Aktivitäten in der Gemeinde teilhaben können. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Besucherplus auf Helgoland

2024 haben wieder mehr Gäste die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) besucht als noch im Jahr zuvor. Laut deutscher Presseagentur gibt es einen Zuwachs von etwa 2,7 Prozent auf rund 302.000 Tages- und Übernachtungsgäste. Die Gemeinde sei nach eigenen Angaben damit zufrieden. Allerdings liegt die Insel mit der Zahl noch hinter den Werten von 2019 vor der Corona-Pandemie. Damals besuchten mehr als 355.000 Menschen Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

