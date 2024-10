Stand: 09.10.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dithmarscher Kreistag stimmt gegen neue Windräder

Der Kreistag von Dithmarschen hat sich am Dienstagabend mit den Windkraftplänen von Bund und Land beschäftigt und mit großer Mehrheit entschieden: In Dithmarschen sollen keine neuen Windräder in Landschaftsschutzgebieten entstehen. Der Bund hatte durch eine Rechtsänderung den Bau neuer Windräder auch in Landschaftsschutzgebieten zugelassen. Der Kreistag Dithmarschen lehnt das mit 25 zu zwei Stimmen ab und fordert in einer Stellungnahme das Land dazu auf, auf Planungen in Landschaftsschutzgebieten in Dithmarschen zu verzichten. Auch vor dem Hintergrund, dass der Kreis schon überdurchschnittlich viel zum Ausbau der Windenergie beigetragen habe. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Ab Donnerstag streiken private Busunternehmen

Die Gewerkschaft ver.di ruft von Donnerstag an private Busunternehmen zum Streik auf. Das kann Auswirkungen auf die Schülerbeförderung in Dithmarschen und Nordfriesland haben. Die Gewerkschaft will nach eigenen Angaben am Mittwochabend mitteilen, wo genau gestreikt werden soll. In Nordfriesland könnten demnach Busse der Autokraft und der Rohde Verkehrsbetriebe betroffen sein, in Dithmarschen Verbindungen der DB Regio Bus Nord. Die Busse von Vineta im Kreis Steinburg werden nach Angaben vom Geschäftsführer voraussichtlich nicht bestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Helgoland: "Funny Girl" noch nicht einsatzbereit

Nach dem Totalausfall auf dem Seebäderschiff "Funny Girl" am Sonntag auf der Nordsee, bleibt das Schiff länger als geplant im Hafen. Eigentlich sollte die "Funny Girl" am Mittwoch wieder zwischen Büsum (Kreis Dithmarschen) und Helgoland fahren. Doch nach Angaben vom Geschäftsführer Mario Hildebrandt sind nötige Ersatzteile nicht rechtzeitig angekommen. Deswegen lässt die Reederei Adler & Eils stattdessen erneut den Katamaran "Nordlicht" auf der Strecke fahren. Am Sonntag trieb die "Funny Girl" mit 250 Gästen an Bord gut vier Stunden auf der Nordsee, bis Schlepper sie zurück nach Büsum zogen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

