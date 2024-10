Stand: 07.10.2024 10:01 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Helgoland: Schlepper ziehen havarierte Fähre nach Büsum

Die manövrierunfähige Helgolandfähre "Funny Girl" hat am frühen Morgen nach stundenlanger Fahrt auf der Nordsee das Festland erreicht. In der Nacht zu Montag hatten zwei Schlepper das Seebäderschiff an den Haken genommen, um es nach Büsum (Kreis Dithmarschen) zu ziehen. Das Fährschiff mit 250 Passagieren an Bord trieb zuvor stundenlang manövrierunfähig auf der Nordsee bei Helgoland. Die Ursache ist laut Reederei ein technischer Defekt. Das Schiff konnte demnach trotz aller Bemühungen der Crew die Fahrt nicht aus eigener Kraft fortsetzen. Verletzte gab es nach Informationen der zuständigen Behörden nicht. Als Ersatz für die "Funny Girl" setzt die Reederei nun vorerst die "MS Nordlicht" ein. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 10:00 Uhr

Schwerer Motorradunfall auf B431 bei Brokdorf

Zwei Motorradfahrer sind am Sonnabend bei einem Zusammenstoß auf der B431 bei Brokdorf im Kreis Steinburg lebensgefährlich verletzt worden. Ein 34-jähriger Biker und eine 39-jährige Bikerin prallten laut Polizei mit einem Pkw zusammen, der auf die Bundesstraße auffahren wollte und die Vorfahrt missachtete. Weshalb der 54-jährige Autofahrer die beiden Motorradfahrer übersah, ist unklar. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Schwerverletzten in ein Hamburger Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären. Die B431 war mehr als drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Einschränkungen auf Linien der Nordbahn

Pendlerinnen und Pendler auf den Regionalbahnenlinien RB61 und RB71 müssen sich in dieser Woche auf Fahrplanabweichungen einstellen. Das teilt die Nordbahn mit. Grund dafür sind Gleisarbeiten zwischen Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg). Auch gibt es Einschränkungen wegen Arbeiten am Bahnhof Diebsteich in Hamburg. Noch bis zum Sonntag können laut Nordbahn deshalb auch einzelne Fahrten ganz entfallen. Dann werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so das Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

