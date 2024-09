Stand: 30.09.2024 09:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wesselburen: Brahms-Preis an Kent Nagano verliehen

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagabend der Brahms-Preis an den Generalmusikdirektor des Staatsorchchesters Hamburg, Kent Nagano, verliehen worden. Zur Begründung hieß es von der Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein, Nagano habe sich mit Johannes Brahms in besonderer Weise auseinandergesetzt und neue Perspektiven auf das Werk des norddeutschen Komponisten geschaffen. Nagano sagte NDR Schleswig-Holstein: "Brahms ist wie Wetter im Norden: Es kann nicht immer leicht sein. Es ist immer in Bewegung und steht niemals still". Nagano kam zur Verleihung mit dem Hamburger Staatsorchester nach Wesselburen und spielte ein Konzert in der St. Bartholomäus-Kirche. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Friedrichskoog: Neuer Picknickbereich und Sportfläche fertig

In Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ist der erste Bauabschnitt im Zuge der Modernisierung von Badestrand und Promenade abgeschlossen. Es sind ein Picknickbereich und eine Multifunktionssportfläche entstanden. Hinzu kommt noch eine neue Veranstaltungsfläche mit überdachter Tribüne für kulturelle und gesellschaftliche Events. Bis Ende des Jahres soll der zweite Bauabschnitt, im Herbst 2025 dann das gesamte Projekt abgeschlossen sein. Seit Ende April laufen die Bauarbeiten, dazu gehört auch eine Erhöhung des Deiches. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Basketball: Itzehoe Eagles kassieren deutliche Auftaktniederlage

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B, Gruppe Nord, haben die Itzehoe Eagles (Kreis Steinburg) ihr Auftaktspiel gegen die ETB Miners aus Essen deutlich mit 50:90 verloren. Die Itzehoer hätten nur bei knapp 30 Prozent ihrer Würfe den Korb getroffen, sagte Trainer Flavio Stückeman nach der Partie. Das dritte Viertel gestalteten die Eagles ausgeglichener, doch es blieb dabei: Dem Punkterausch der Gegner hätten die Eagles nichts entgegenzusetzen gehabt, so Stückemann. Die nächste Partie für die Eagles steht in Schwelm im Ruhrgebiet an. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.09.2024 | 08:30 Uhr