Verkehrswacht startet Schulweg-Aktion in Hemmingstedt

Die Landesverkehrswacht macht jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres auf die besonderen Gefahrensituationen auf dem Schulweg für Erstklässlerinnen und Erstklässler aufmerksam. Dieses Jahr startet die Aktion "Das kleine Zebra" offiziell an der Grundschule Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen). Dabei werden den Schulanfängern, aber auch den Eltern die einzelnen Situationen spielerisch mit Puppen vor Augen geführt und gezeigt, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen, sagt Sieghart Grabe von der Verkehrswacht Dithmarschen. Kinder seien oft abgelenkt. Sie sollen unter anderem lernen, die richtige Straßenseite zu benutzen oder Blickkontakt herzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

World Cleanup Day: Strandsäuberungsaktion in St. Peter-Ording

Die Nationalparkverwaltung, die Schutzstation Wattenmeer und die DLRG wollen zusammen mit Freiwilligen am Sonnabend Dreck und Treibgut am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) den Kampf ansagen. Das Ganze findet im Rahmen des sogenannten World Cleanup Days statt, bei dem es international um Aufräumaktionen in der Natur geht. Zwei Stunden wollen die Teilnehmenden am Nachmittag in St. Peter-Ording aufräumen. Abfallbehälter, -säcke und sonstige Ausrüstung liefert die Tourismuszentrale. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

Projekt "13 Wochen" in KZ Husum beginnt

Um an die Toten und Opfer im Konzentrationslager Husum-Schwesing (Kreis Nordfriesland) zu erinnern, hat der Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte das Projekt "13 Wochen" entwickelt. Zum Start am Freitag geht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Teilstück des sieben Kilometer langen Weges der Häftlinge von der Innenstadt aus zum ehemaligen KZ mit. An einzelnen Stationen informieren die Mitglieder des Freundeskreises über die Arbeits- und Lebensbedigungen der Inhaftierten. Vor 80 Jahren mussten 2.500 Gefangene in Husum-Schwesing unter menschenunwürdigen Bedingungen den Verteidigungsgraben Friesenwall bauen. Die offiziellen Gedenkwege beginnen am 28. September. Immer sonnabends ab 10.30 Uhr kann jeder ohne Anmeldung mitlaufen. Das Projekt findet 13 Wochen lang statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

