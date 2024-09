Stand: 06.09.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Windenergie: Lange Diskussion im Wirtschaftsausschuss im Kreistag Dithmarschen

In Landschaftsschutzgebieten dürfen per Gesetz vom Bund neue Flächen für Windräder ausgewiesen werden. Damit hat das Land Schleswig-Holstein sein Ziel erreicht, bis 2027 mindestens drei Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete für Windenergie ausweisen zu können. Doch der Wirtschaftsausschuss im Kreistag hat gestern Abend mit sechs zu vier Stimmen beschlossen: Keine neue Windenergie in Landschaftsschutzgebieten in Dithmarschen. Der Ausschussvorsitzende Neel Nissen (FDP) begründete die Entscheidung gegenüber NDR Schleswig-Holstein damit , dass Dithmarschen schon sehr fortgeschritten sei und viele die Grenze der Belastbarkeit erreicht habe. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Leichenfund in Kellinghusen

Kinder haben in Kellinghusen im Kreis Steinburg eine Leiche gefunden. Das bestätigt die Polizei. Am Mittwochnachmittag entdeckten die Kinder eine männliche Leiche im See des Stadtparks. Die freiwillige Feuerwehr zog den 66-jährigen aus dem Wasser. Der Mann habe seinen Wohnsitz in Elmshorn, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Aktuell würden die Ermittler ein Fremdverschulden aber ausschließen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Kundgebung gegen Rechts in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) haben Parteien, Gewerkschaften, Verbände und Vereine für den Nachmittag zu einer Kundgebung unter dem Motto "Bürgerdialog für Demokratie und Vielfalt" aufgerufen. Die Polizei rechnet mit bis zu 500 Teilnehmenden. Anlass sei der geheime Bürgerdialog, den der AfD Landesverband im Raum Husum durchführe, sagt Karsten Wolff vom Kirchenkreis Nordfriesland. Start der Kundgebung ist um 15:30 Uhr auf dem Husumer Marktplatz. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

