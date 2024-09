Stand: 05.09.2024 08:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

AKW Brokdorf: Um Rückbau wird weiter gestritten

Der Streit zwischen dem Betreiber des Kernkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) und der Atomaufsicht Schleswig-Holstein um die noch fehlende Rückbau-Genehmigung konnte auch bei der Sitzung des Umweltausschusses des Landtages am Mittwoch nicht beigelegt werden. Unternehmensvorstand Guido Knott sagte, er kann den vorliegenden Entwurf für die erste Teilgenehmigung so nicht akzeptieren. Durch die darin geforderten strengen Auflagen würde sich der Rückbau um zehn Jahre oder mehr verzögern. Die Atomaufsicht verwies auf das Thema Sicherheit - hohe Auflagen seien gerade zu Beginn des Rückbaus wichtig. Noch in diesem Monat wolle man einen neuen Entwurf vorlegen, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Strandparken in St. Peter Ording soll einfacher werden

Für das Strandparken in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) soll im kommenden März ein neues Parksystem eingeführt werden. Laut Tourismuszentrale soll dadurch künftig kein Anhalten am Kassenhaus mehr notwendig sein. Stattdessen sollen Spezialkameras die Kennzeichen der Pkw erfassen und das Bezahlen dann an Kassenautomaten, über Park-Apps oder eine spezielle Website möglich sein. Mit der neuen Technik will die Tourismuszentrale die Staus verkürzen, die es in der Hauptsaison bislang häufiger auf der Bundesstraße in Richtung Tating gegeben hat. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Bergung der "Verity" abgeschlossen

Mit dem Heben des Bugs der "Verity" ist die Bergung des im vergangenen Oktober vor Helgoland (Kreis Pinneberg) gesunkenen Frachters abgeschlossen. Während im Heck des Schiffes Ende vergangener Woche ein toter Seemann gefunden worden war, stieß das Team im Bug auf keine weitere Leiche. Damit bleiben drei Seeleute weiter vermisst. Nach Angaben der Generaldirektion sind die beiden Wrackteile bereits auf dem Weg in die Niederlande, wo sie verschrottet werden sollen. Die Bergungskosten in Höhe von geschätzten 12,5 Millionen Euro wird zum größten Teil der Bund übernehmen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 8:30 Uhr

