Bug der vor Helgoland gesunkenen "Verity" geborgen

Die "Verity" ist geborgen. Nach einem gescheiterten Bergungsversuch seien die Arbeiten vor Helgoland (Kreis Pinneberg) reibungslos verlaufen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes mit. Jetzt befinden sich sowohl das Heck als auch der Bug auf einer Transportbarge. In dem vorderen Teil der "Verity" soll nun nach den drei vermissten Seeleuten gesucht werden. Am Freitag war im Heck bereits die Leiche eines der vermissten Besatzungsmitglieder gefunden worden. Die Verity war im Oktober vergangenen Jahres 22 Kilometer südwestlich von Helgoland (Kreis Pinneberg) mit einem Frachter zusammengestoßen und gesunken. Zwei Seeleute wurden gerettet. Der Kapitän wurde direkt nach dem Unglück tot geborgen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:00 Uhr

Heide: Rege Beteiligung bei Einwohnerversammlung zu Northvolt

Mehr als 130 Bürgerinnen und Bürger sind am Dienstagabend der Einladung der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) ins Berufsbildungszentrum BBZ gefolgt. Dabei ging es um das sogenannte Stadt-Umland-Konzept und um die Folgen der Ansiedlung des schwedischen Batteriezellenherstellers Northvolt für die Stadt. Vor allem das Thema Wohnungsbau wurde diskutiert. Ein Antrag an die Stadtverwaltung, alle leer stehenden Häuser in der Innensdtadt zu erfassen, sie gegebenenfalls abzureißen und dort neu zu bauen, wurde mehrheitlich angenommen. Genauso wie der Vorschlag, ein Kulturzentrum zu schaffen. Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) sagte, beide Vorschläge würden in den zuständigen Ausschüssen der Ratsversammlung beraten. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:00 Uhr

Erster Schultag für ABC-Schützen

Heute beginnt für 1.115 Kinder im Kreis Dithmarschen ein neuer Lebensabschnitt - sie werden eingeschult. Das sind 150 Kinder weniger als im vergangenen Jahr. Etwas mehr sind es im Kreis Steinburg: 1.290 und damit 20 Kinder mehr als im Vorjahr. Schuleingangsuntersuchungen der Erstklässler zeigen allerdings, dass Defizite in Themen wie Konzentration, Verhalten oder Sprache stark zunehmen. Erzieher, Lehrer oder auch Kinderärzte sehen verschiedene Gründe für diesen Trend, unter anderem auch, dass laut statistischem Bundesamt 29 Prozent der Kinder eine Migrationsvergangenheit haben. Weitere Gründe seien veränderte Familienstrukturen, die zunehmende Nutzung digitaler Medien, aber auch die aktuellen Engpässe in der Kita-Betreuung. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:00 Uhr

