Stand: 22.08.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Reederei Adler & Eils storniert Ausflugsfahrten

Die Reederei Adler & Eils hat aufgrund der veränderten Wetterlage und höherem Wellengang alle Ausflugsfahrten abgesagt. Betroffen sind die Fahrten zu den Seehundbänken, Fangfahrten, Küstenfahrten sowie die Fahrten von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland, wie die Reederei mitteilte. Auch Fahrten mit der MS "Nordlicht" und mit der MS "Funny Girl" am Freitag sind möglicherweise betroffen. Gäste, die von der Stornierung betroffen seien, könnten ihre Tickets zurückgeben oder umbuchen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Buch und QR-Codes führen durch Geschichte

Der Heimatverband des Kreises Steinburg hat ein Buch herausgebracht, in dem mehr als 200 historische Gebäude und Plätze im gesamten Kreisgebiet zusammengefasst sind. Die entsprechenden Texte sind auf Plattdeutsch verfasst. Neben dem Text im Buch und auf Tafeln an den Gebäuden steht ein QR- Code, über den man die Texte auch hören kann. Sie wurden von Mitgliedern der AG Nedderdütsch eingesprochen. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes, Herbert Frauen, soll es noch mehr davon geben: Man wolle weitere spendenfinanzierte Tafeln in Auftrag geben. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.08.2024 | 08:30 Uhr