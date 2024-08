Stand: 19.08.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Die L188 zwischen Dörpstedt und Klein Bennebek wird saniert

Heute beginnen die Bauarbeiten an der Landesstraße 188 zwischen Dörpstedt und Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg). Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird neben der gesamten Fahrbahndecke auch der Radweg erneuert. Der erste Bauabschnitt umfasst die Strecke von der Dorfstraße bis zur Kreuzung Querende / Meierhof und soll Anfang Oktober fertig gestellt sein, der zweite Abschnitt - zwischen Ortsausgang Börm und Ortseingang Klein Bennebek - folgt direkt im Anschluss. Wegen der Arbeiten wird die Landesstraße voraussichtlich bis Anfang Dezember voll gesperrt. Die Umleitung von Dörpstedt über Groß Rheide und von Klein Bennebek über Kropp ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Nordfriesland: Neue Online-Plattform für Lehrkräfte-Suche

Der Kreis Nordfrieslandsucht über eine neue Online- Plattform neue Lehrkräfte in ganz Deutschland. Unter dem Motto "Willst du deinen Unterricht auch im Strandkorb vorbereiten?" wirbt der Kreis für den Schulstandort Nordfriesland. Besonders Schulen auf den nordfriesischen Inseln, Halligen und auf Eiderstedt stehen immer weniger Lehrkräfte für unbefristete Stellen zur Verfügung. Aktuell seien noch einige Stellen an den allgemein- und berufsbildenden Schulen in Nordfriesland unbesetzt, hieß es in einer Mitteilung vom Kreis. Insbesondere im Eiderstedter Raum gebe es noch "attraktive Verträge". | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Wattolümpiade in Brunsbüttel: Positive Bilanz

Bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher haben am Wochenende die 20. und letzte Wattolümpiade in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) besucht. Dirk Passarge vom Präsidium des Wattolümpischen Komitees sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei froh und stolz über die riesige Resonanz. Zudem habe man noch einen neuen Weltrekord aufgestellt: 386 Wattleten und Zuschauer hatten am Sonnabend Wattengel gebildet. Wie viel Spendengelder durch die letzte Wattolümpiade für die Krebsvorsorge zusammengekommen sind, soll heute bekannt gegeben werden. Insgesamt wurden in den vergangenen 20 Jahren mehr als 600.000 Euro an Spenden generiert. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

