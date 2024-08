Stand: 14.08.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kitesurf Masters in St. Peter-Ording starten

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) starten die "Multivan Kitesurf Masters". Sie sind das größte Kitesurf-Festival der Welt. Bis Sonntag steht der Strand im Zeichen des Sports. Auf rund vier Hektar Strandfläche wird eine Zeltstadt errichtet. Bis zu 90.000 Zuschauer werden erwartet. Die Sportler treten in zwei Disziplinen an: Freestyle und Big Air. Es gibt auch Kritik an dem Sportevent im Naturpark Wattenmeer. Denn in diesem Jahr sei die Zeltstadt besonders nah an die Dünen herangerückt, sagt Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer. Dies störe Vögel, die noch immer brüten und für die die Dünen ein Rückzugsraum seien. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Neues Bildungszentrum für Physiotherapie am Klinikum Itzehoe

Das Land fördert die Erweiterung der Krankenpflege am Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) mit 6,8 Millionen Euro. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) überreichte den entsprechenden Förderbescheid. Das Klinikum will die bestehende Akademie um ein Bildungszentrum für Physiotherapie erweitern. Itzehoe bildet als einziges Krankenhaus im 6K-Verbund angehende Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten aus. Klinikchefin Hannah Maria Werner sagte, mit dem Anbau könne man künftig die Ausbildungskapazitäten erhöhen und den Organisationsaufwand reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

