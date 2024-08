Stand: 09.08.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Blauzungenkrankheit nachgewiesen - Tierhalter dürfen nicht in EU exportieren

Die sogenannte Blauzungenkrankheit ist in den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg nachgewiesen worden. Für Tierhalter hat das Konsequenzen: Von nun an dürfen Rinder, Schafe, Ziegen, Lamas und Alpakas, aber auch weitere Wiederkäuerarten aus Schleswig-Holstein nicht mehr in EU-Mitgliedsstaaten exportiert werden, die bisher frei von der Blauzungenkrankheit sind. Das Landwirtschaftsministerium empfiehlt Viehhaltern die Impfung des eigenen Bestandes zum Schutz vor der Krankheit. Für Menschen bestehe keine Gefahr, so das Ministerium, auch nicht beim Verzehr von Fleisch- oder Milchprodukten. Für Fragen wurde ein Bürgertelefon mit der Telefonnummer 0431 9887100 eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Ballenpresse brennt in Schafstedt

Auf einem Feld bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstagabend eine Ballenpresse in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Schafstedt und Albersdorf (Kreis Dithmarschen) waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Schwierig bei solchen Einsätzen ist es laut Leitstelle, dass es an den Feldern keinen direkten Wasseranschluss an das Hydrantennetz gibt. Das erschwere die Löscharbeiten. Ein technischer Defekt an der Ballenpresse konnte nicht gefunden werden. Die Brandursache wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Apfelernte startet immer früher

Die Apfelernte ist in diesem Jahr in der Region früher als gewohnt gestartet. Auf dem Obsthof Greve in Neuendorf (Kreis Steinburg) zwischen Glückstadt und Elmshorn (Kreis Pinneberg) startete die Ernte beispielsweise rund zehn Tage früher als sonst. Tim Greve führt den Obsthof in dritter Generation. Er beobachtet, wie sich seine rund 5.000 Bäume verändert haben, denn er führt seit Jahren genau Buch darüber: "Wir können erkennen, dass der Knospenaufbruch an der Blüte zehn bis fünfzehn Tage früher stattfindet. Das ist durch die Bank weg für alle Sorten erkennbar. Es geht bei den Äpfeln einfach schneller los." | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

